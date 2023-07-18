Şambali tarifi! Masterchef Şambali nasıl yapılır? Şambali tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Şambali tatlısı hangi yöreye ait? Şambali nedir?

Masterchef 18 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Şambali tatlısının yapmasını istendi. Peki Masterchef Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Şambali tatlı tarifi! Şambali nasıl yapılır? Şambali tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel tatlılar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şambali tarifi oldu. Peki en güzel Şambali tatlı tarifi nasıldır? Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali için gerekli malzemeler nelerdir? Şambali tarifi! Şambali nedir, ne demek? Masterchef Şambali nasıl yapılır? Şambali hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Şambali tatlısı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Şambali tatlısı hangi bölge? İşte detaylar...

ŞAMBALİ NEDİR, NE DEMEK? ŞAMBALİ TATLISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Şambali veya Şam tatlısı, Türk mutfağından irmikli bir tatlıdır. Yoğurt, irmik, un ana malzemeleridir. Karışım yağlanmış tepsiye dökülerek üzerine badem veya yer fıstığı dizilir. Öncelikle üzeri kızarana kadar fırında pişirilir. Şeker, su ve limon suyundan oluşan kaynatılmış şerbet sıcak vaziyette üzerine dökülür. Soğuk biçimde servisi yapılır.

Başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu'ya özgü bir tatlıdır. İzmir Şambalisi adıyla coğrafi işaret almıştır. Ramazan aylarında özellikle yapılmaktadır.

ŞAMBALİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Şerbet için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Hamur için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

Antep fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı)

ŞAMBALİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlamak için suyu bir tencereye alın. Toz şekeri ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Şeker eriyip kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 5-6 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Hamur için geniş bir karıştırma kabına irmiği, yoğurdu, toz şekeri, unu, sıvı yağı, hindistan cevizini, vanilini ve kabartma tozunu ekleyin. Limon suyunu da ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar gerekirse un ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız bir fırın kabına yayın. Hamuru düzgünce bastırarak yaydıktan sonra dilimleyin. Dilimleri isteğe bağlı olarak antep fıstığı veya ceviz içiyle süsleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan şambali tatlısını, soğumuş olan şerbetin üzerine sıcak olarak dökün. Şerbetin hamurun her tarafına iyice işlemesi için 15-20 dakika bekletin.

Şerbeti çeken şambali tatlısını dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Şambali tatlısı, genellikle ılık veya soğuk olarak servis edilir. Afiyet olsun!