Sakarya haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

Edinilen Sakarya haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya geldi. Helikopter ile Serdivan ilçesinde bulunan Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'ne inen Erdoğan, partililer ve protokol tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı'na doğru otobüsle yola çıktı. Erdoğan bu esnada kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak çeşitli hediyeler dağıttı.