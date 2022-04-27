Sadakatsiz neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 27 Nisan KANAL D yayın akışı

Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 27 Nisan yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.'' ifadeleri yer aldı.

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