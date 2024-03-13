Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tortum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Tortum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tortum Belediye Başkan Adayı Fuat Demirci kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FUAT DEMİRCİ KİMDİR?

Fuat Demirci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tortum belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TORTUM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tortum adayı belli oldu. Saadet Partisi Tortum Belediye Başkan Adayı Fuat Demirci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.