Saadet Partisi Muradiye adayı Bilal Sangan kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Muradiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Muradiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Muradiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Muradiye Belediye Başkan Adayı Bilal Sangan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BİLAL SANGAN KİMDİR?

Bilal Sangan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Muradiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MURADİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Muradiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Muradiye Belediye Başkan Adayı Bilal Sangan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.