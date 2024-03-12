Saadet Partisi Erdek adayı Mustafa Başboğa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Erdek belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Erdek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Erdek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Erdek Belediye Başkan Adayı Mustafa Başboğa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA BAŞBOĞA KİMDİR?

Mustafa Başboğa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Erdek belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ERDEK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Erdek adayı belli oldu. Saadet Partisi Erdek Belediye Başkan Adayı Mustafa Başboğa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.