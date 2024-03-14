Saadet Partisi Adapazarı adayı Aytaç Çakıroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Adapazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Adapazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Adapazarı Belediye Başkan Adayı Aytaç Çakıroğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYTAÇ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Aytaç Çakıroğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Adapazarı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ADAPAZARI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Adapazarı adayı belli oldu. Saadet Partisi Adapazarı Belediye Başkan Adayı Aytaç Çakıroğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.