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Ronaldo müslüman mı? Cristiano Ronaldo'nun dini nedir, hristiyan mı? Cristiano Ronaldo hangi dinden? Ronaldo hangi dine mensup?

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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Birçok medya kuruluşuna göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Tüm dünyanın tanıdığı bir futbolcu olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo hakkında Ronaldo Müslüman mı, Hristiyan mı? Cristiano Ronaldo hangi dinden? Ronaldo hangi dine mensup? Ronaldo dini nedir?

Ronaldo Müslüman mı? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Birçok medya kuruluşuna göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Tüm dünyanın tanıdığı bir futbolcu olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo hakkında Ronaldo Müslüman mı, Hristiyan mı? Cristiano Ronaldo hangi dinden? Ronaldo hangi dine mensup? Ronaldo dini nedir? İşte detaylar...

RONALDO MÜSLÜMAN MI?

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo Rohingya Müslümanlarına karşı uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal medyadan destek mesajı paylaşmıştı. Ronaldo'nun bu ve benzeri hassasiyetleri nedeniyle Cristiano Ronaldo Müslüman mı oldu, hangi dinden sorularına yanıt arandı. Ronaldo'dan dini hakkında kendisinin yaptığı bir açıklamama bulunmamakla beraber ülkesi Portekiz'de yaygın olan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebine bağlı olduğu tahmin edilmektedir.

BABA İLE ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Rohingya Müslümanlarına karşı uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında "Tüm çocukların kucaklandığı ve sevildiği bir dünya. Lütfen yardım edin." mesajına yer verdi.

Paylaşımında "Rohingya" ve "Refugee" etiketlerini kullanan Portekizli yıldız futbolcu, evinde 4 çocuğuyla çekildiği fotoğraf ile çocuğunu kucağında tutan Rohingyalı bir babanın fotoğrafını yayımladı.

Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985 doğumlu sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Millî takımlar tarihinde en çok gol atan, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan, Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvaları tarihinde en çok gol atan ve FIFA Kulüpler Dünya Kupasında tarihinde en çok gol atan futbolcudur.

Ronaldo Müslüman mı, Hristiyan mı? Cristiano Ronaldo hangi dinden? Ronaldo hangi dine mensup?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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