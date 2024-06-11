Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Merih Demiral hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Merih Demiral hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 5 Mart 1998 (26 yıl yaşında), Karamürsel, Türkiye

Şu andaki takımları: El-Ehli (#28 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#3 / Defans)

Eşi: Heidi Lushtaku (e. 2021)

Ebeveynleri: Fatma Demiral, Burhan Demiral

Kilo: 86 kg

Merih Demiral (d. 5 Mart 1998, Kocaeli), stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.