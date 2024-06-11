Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum : 8 Şubat 1994 (30 yıl yaşında), Mannheim, Almanya

Şu andaki takımları : Inter Milan (#20 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#10 / Orta Saha)

Ebeveynleri: Hüseyin Çalhanoğlu, Naime Çalhanoğlu

Boy : 1,78 m

Hakan Çalhanoğlu (d. 8 Şubat 1994, Mannheim), on numara mevkiinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.

Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

Karlsruher

Hamburg



Bayer Leverkusen



Milan

2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çalhanoğlu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.[3][4][5]

Inter

21 Haziran 2021'de basına yaptığı açıklamada son İtalya şampiyonu Inter'e transfer olduğunu açıkladı.[6] 22 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzaladı.[7] Bu takımda da Serie A ve İtalya Süper Kupa kazandı.