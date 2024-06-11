Samet Akaydın hangi takımda oynuyor? Samet Akaydın hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Samet Akaydın hangi takımda oynuyor? Samet Akaydın hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 13 Mart 1994 (30 yıl yaşında), Trabzon, Türkiye

Şu andaki takımları: Panathinaikos FC (#94 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#4 / Defans)

Katılma tarihleri: 2024 (Panathinaikos FC), 2023 (Fenerbahçe), DİĞER

Boyu: 1,90 m (6 ft 3 in)

Numarası: 94

Samet Akaydin (d. 13 Mart 1994, Trabzon), Türk millî futbolcudur. Super League ekiplerinden Panathinaikos forması giymektedir. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla; Sancaktepe, Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.

2022-2023 sezonunun kış transfer sezonunda ise, 3.7 milyon avroluk bedelle Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştur. Bu transfer rakamı ile birlikte, Samet Akaydın Adana Demirspor kulübüne tek seferde en yüksek bonservisi getirerek rekor kırdı.