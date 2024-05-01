Üye Girişi
Haberler

Roger Ver, Vergi Kaçakçılığı Suçlamasıyla Karşı Karşıya

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin dünyasının öncü isimlerinden Roger Ver, İspanya'da vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre Ver, posta yoluyla dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yanıltıcı vergi beyannamesi sunma suçlarıyla itham ediliyor. Ver'in kontrolündeki şirketlerin 70.000 Bitcoin'e sahip olduğu ve bu Bitcoin'leri ele geçirerek yaklaşık 240 milyon dolar nakit elde ettiği iddia ediliyor.

Bitcoin dünyasının öncü isimlerinden biri olan Roger Ver, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündemde. İspanya'da tutuklanan Ver, yaklaşık 240 milyon dolarlık bir vurgun yapmakla suçlanıyor.

Bitcoin'in Erken Yatırımcısı Roger Ver, Gözaltında

Bitcoin'in erken dönem yatırımcılarından olan Roger Ver, vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı'nın Salı günü yayınladığı iddianameye göre Ver, posta yoluyla dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yanıltıcı vergi beyannamesi sunma suçları ile itham ediliyor. İspanya'da bu hafta sonu gözaltına alınan Ver'in, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilebilme ihtimali bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ver'in, ABD İç Gelir Servisi'ni (IRS) yanıltarak, 48 milyon dolarlık zarara neden olduğu iddia ediliyor. İddianame, 2017 yılına kadar Ver'in kontrolündeki MemoryDealers ve Agilestar isimli iki şirketin 70.000 Bitcoin'e sahip olduğunu belirtiyor. Bu dönemde, Ver'in bu Bitcoin'leri ele geçirerek Kasım 2017'de bunların bir kısmını kripto para borsalarında satarak yaklaşık 240 milyon dolar nakit elde ettiği öne sürülüyor.

Ver, 2014 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak St Kitts ve Nevis vatandaşlığını kabul etmesine rağmen, yasal olarak ABD'deki şirketlerinden elde ettiği gelirler üzerinden IRS'ye bildirim yapmak ve vergi ödemekle yükümlüydü. İddiaya göre, Ver bu Bitcoin işlemlerini muhasebecisinden sakladı ve 2017 yılında IRS'ye sunulan vergi beyannamesinde bu kazançları gizledi. Buna ek olarak, DOJ, Ver'in şirket değerlerini düşük göstererek ve kişisel Bitcoin sahipliğini gizleyerek yanıltıcı vergi beyannameleri hazırlattığı ve bunları IRS'ye sunduğu iddiasında bulunuyor.

Son olarak bir zamanlar "Bitcoin Jesus" olarak anılan ve dijital cüzdan geliştiricisi Bitcoin.com'un eski CEO'su olan Ver, olaylar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Adalet Bakanlığı Kripto Para İspanya Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title