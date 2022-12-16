Rennes - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - Feyenoord maçı hangi kanalda? Rennes maçı ne zaman?

Rennes ile Feyenoord hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Rennes - Feyenoord maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Rennes - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - Feyenoord maçı hangi kanalda? Rennes maçı ne zaman? İşte maç hakkındaki detaylar..