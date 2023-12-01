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Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

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1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. Antalya Belek Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Antalya Belek Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET YAZICI KİMDİR?

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Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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