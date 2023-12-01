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Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

1 Aralık 2023 01:47 Son Güncelleme: 01:51 Abone Ol

1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. Antalya Belek Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?