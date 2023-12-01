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Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

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1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. İstanbul Okan Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de İstanbul Okan Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜLİZ MOĞAN KİMDİR?
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Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

Osman Demir
Osman Demir
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