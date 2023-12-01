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Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

1 Aralık 2023 01:52 Son Güncelleme: 01:55 Abone Ol

1 Aralık Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. İstanbul Okan Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?