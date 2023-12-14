2023 yılının sona ermesine az bir süre kala vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı hangi gün? Sorusu ile birlikte Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor 2024? Araştırmaları gerçekleştiriliyor. Peki, Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor 2024?

Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Buna göre Ramazan Bayramı hangi gün? Sorusu, 2024 yılında Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılmakta. Peki, Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor 2024?

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Arefe Günü 9 Nisan 2024 | Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

RAMAZAN BAYRAMINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.