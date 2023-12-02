Porsche'nin 2007 yılından beri bünyesinde çalışan ve başarılarıyla adından söz ettiren Nazif Mehmet Yazıcı, 1 Ocak 2024 itibarıyla Kuzey Amerika pazarında markanın başını çekecek. Peki, Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir?

Nazif Mehmet Yazıcı, Almanya'nın lüks otomobil üreticisi Porsche'de 15 yılı aşkın bir süredir öncü bir rol üstlenen Türk mühendis. 2007 yılından bu yana Porsche'de çalışan Yazıcı, son olarak Kuzey Amerika CEO'su olarak atanarak önemli bir kariyer basamağına ulaştı. Peki,Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir?

PORSHCE CEO'SU NAZİF MEHMET YAZICI KİMDİR?

Türk asıllı mühendis Nazif Mehmet Yazıcı'nın Porsche'deki yeni görevi, hem Türkiye'de hem de otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırdı. Nazif Mehmet Yazıcı'nın başarıları ve liderlik yetenekleri, Porsche'nin gelecekteki stratejik planlamalarında önemli bir rol oynayabilir.

2007 yılında Satın Alınan Dış Parçalar bölümünde kalite mühendisi olarak katılarak Porsche kariyerine başlayan Yazıcı, 2010-2023 yılları arasında çeşitli liderlik görevlerinde bulundu. Yazıcı, son olarak Araç ve Analiz Direktörü olarak görev yaptı. Yazıcı kariyerine 2003 yılında DaimlerChrysler, AG.'de başladı. Yazıcı, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu ve ardından Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Doktora derecesi aldı.