Üye Girişi
Haberler

Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Pendik Stadyumu, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan futbol stadyumu. Pendikspor'un maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi?

Stadyumlarda 10568 metrelik alanda 22 futbolcu ve 3 hakemin içinde bulunan çim alan en önemli bölümü oluşturuyor. Stadyumlarda çim sahanın yapımı ve yapımdan sonraki dönemlerdeki bakim süreçleri çok önemli. Peki, Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi?

PENDİK STADYUMU SUNİ ÇİM Mİ?

Pendik Stadyumu, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan futbol stadyumu. Pendikspor'un maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. 2022 yılında kale arkasına portatif bir tribün inşa edilerek kapasite arttırılmıştır. Ayrıca stadyum ışıklandırılmış ve gece maçlarına uygun hale getirilmiştir. 2023/2024 süper lig sezonuna uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmış olup stadyumun yeni adı ise Pendik Belediye Stadyumu olmuştur. Pendik Stadyumu doğal çim zeminden oluşmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Pendikspor Pendik Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Az önce deprem mi oldu? Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title