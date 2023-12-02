Stadyumlarda 10568 metrelik alanda 22 futbolcu ve 3 hakemin içinde bulunan çim alan en önemli bölümü oluşturuyor. Stadyumlarda çim sahanın yapımı ve yapımdan sonraki dönemlerdeki bakim süreçleri çok önemli. Peki, Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi?

PENDİK STADYUMU SUNİ ÇİM Mİ?

Pendik Stadyumu, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan futbol stadyumu. Pendikspor'un maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. 2022 yılında kale arkasına portatif bir tribün inşa edilerek kapasite arttırılmıştır. Ayrıca stadyum ışıklandırılmış ve gece maçlarına uygun hale getirilmiştir. 2023/2024 süper lig sezonuna uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmış olup stadyumun yeni adı ise Pendik Belediye Stadyumu olmuştur. Pendik Stadyumu doğal çim zeminden oluşmaktadır.