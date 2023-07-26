Patatesli Tahdig tarifi! Masterchef Patatesli Tahdig nasıl yapılır? Patatesli Tahdig için gerekli malzemeler neler? Patatesli Tahdig hangi ülkeye ait?

Masterchef 26 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Patatesli Tahdig yapmasını istendi. Peki Masterchef Patatesli Tahdig nasıl yapılır? Patatesli Tahdigiçin gerekli malzemeler nelerdir? Patatesli Tahdig tarifi! Patatesli Tahdig nasıl yapılır? Patatesli Tahdig tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel pilavlar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Patatesli Tahdig tarifi oldu. Peki en güzel Patatesli Tahdig tarifi nasıldır? Patatesli Tahdig nasıl yapılır? Patatesli Tahdig için gerekli malzemeler nelerdir? Patatesli Tahdigtarifi! Patatesli Tahdig nedir, ne demek? Masterchef Patatesli Tahdig nasıl yapılır? Patatesli Tahdig hangi bölgenin, hangi ülkenin pilavı? Patatesli Tahdig hangi ülkeye ve yöreye aittir? Patatesli Tahdig hangi ülke? İşte detaylar...

PATATESLİ TAHDİG NEDİR, NE DEMEK? PATATESLİ TAHDİG HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Patatesli Tahdig, İran mutfağına özgü geleneksel bir pilav yemeğidir. Tahdig, pilavın alt kısmının kızarmış ve gevrek bir tabakasıdır ve patatesli versiyonu oldukça lezzetlidir.

PATATESLİ TAHDİG İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı uzun taneli beyaz pirinç

2 büyük patates, soyulmuş ve ince dilimlenmiş

1 büyük soğan, ince doğranmış

4 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen sadeyağ veya tereyağı)

1/2 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)

Tuz

Su

PATATESLİ TAHDİG NASIL YAPILIR?

Pirinci hazırlayın: Pirinci soğuk su altında yıkayın ve suyu temiz olana kadar durulayın. Sonra süzün ve yaklaşık 30 dakika suya batırılmış halde bekletin.

Patatesleri hazırlayın: Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde kesin.

Tencereyi hazırlayın: Geniş bir pilav tenceresini orta ateşte ısıtın ve içine sıvı yağı ekleyin.

Patates dilimlerini ekleyin: Isınmış yağda ince doğranmış soğanlarla birlikte patates dilimlerini altın rengi olana kadar kavurun.

Pirinci ekleyin: Altın rengi kavrulmuş patates ve soğanların üzerine süzdüğünüz pirinci ekleyin. İsteğe bağlı olarak pirincin üzerine biraz zerdeçal serpebilirsiniz.

Suyu ekleyin: Pirincin üzerini örtecek kadar su ekleyin ve tuzunu ayarlayın. Birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

Pişirin: Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını sıkıca kapatın. Pirinçler suyunu çekene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) orta ateşte pişirin.

Tahdig için patates tabakası: Ayrı bir tavada birkaç kaşık sıvı yağda dilimlenmiş patatesleri kızartın. Patatesler altın rengi ve kıtır kıvamda olmalıdır.

Tahdig tabakasını pirincin üzerine ekleyin: Pilav piştikten sonra alt kısmında kızarmış ve kıtır bir patates tabakası oluşacak. Pilavı servis tabağına alırken, bu patatesli tabakayı pirincin üzerine yerleştirin.

Servis yapın: Patatesli Tahdig'i sıcak olarak servis yapın. Pilavın altındaki kıtır patates tabakası, yemeğe farklı bir lezzet ve dokunuş katmaktadır.

Patatesli Tahdig, İran mutfağının önemli ve lezzetli bir yemeğidir. Afiyet olsun!