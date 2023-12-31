Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, telefon harcı ücretlerine zam geldi ve Pasaport harcına zam mı geldi? Sorusu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırıldı. 2024 yılında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni harcının yanı sıra ehliyet, pasaport ve vize harçlarına zam geldi. Peki, Pasaport harcına zam mı geldi? Pasaport harcı ne kadar, kaç TL? Pasaport harç ücreti 2024!

PASAPORT HARCINA ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni harcı 31 bin 692 lira oldu. Pasaport harçları ise 6 aylık bin 639 liraya, 1 yıllık 2 bin 396 liraya, 2 yıllık 3 bin 912 liraya, 3 yıllık için 5 bin 558 liraya, 3 yıllık için 7 bin 833 liraya çıkarıldı.

Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için bin 639 lira, 1 yıl süreli olanlar için 2 bin 396 lira, 2 yıl süreli olanlar için 3 bin 912 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olarak belirlendi.

2023 yılında geçerli olan pasaport harç bedelleri:

Süre-Harç -Defter-Toplam

1 Yıl-1512,45TL-501,00 TL-2013,45 TL

2 Yıl-2469,15 TL-501,00 TL-2970,15 TL

3 Yıl-3507,75 TL-501,00 TL-4008,75 TL

4-10 Yıl-4943,25 TL-501,00 TL-5444,25 TL