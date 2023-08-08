Panisses ve Aioli Sos tarifi! Masterchef Panisses ve Aioli Sos nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Panisses ve Aioli Sos hangi ülkeye ait?

Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Panisses ve Aioli Sos yapmasını istendi. Peki Masterchef Panisses ve Aioli Sos nasıl yapılır? Panisses ve Aioli Sos için gerekli malzemeler nelerdir? Panisses ve Aioli Sos tarifi! Panisses ve Aioli Sos nasıl yapılır? Panisses ve Aioli Sos tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Panisses ve Aioli Sos tarifi oldu. Peki en güzel Panisses ve Aioli Sos tarifi nasıldır? Panisses ve Aioli Sos nasıl yapılır? Panisses ve Aioli Sos için gerekli malzemeler nelerdir? Panisses ve Aioli Sos tarifi! Panisses ve Aioli Sos nedir, ne demek? Masterchef Panisses ve Aioli Sos nasıl yapılır? Panisses ve Aioli Sos hangi ülkenin yemeğidir? Panisses ve Aioli Sos hangi ülkeye ve yöreye aittir? Panisses ve Aioli Sos hangi ülkenin yemeği? Panisses ve Aioli Sos ne demektir? İşte detaylar...

PANİSSES VE AİOLİ SOS NEDİR, NE DEMEK? PANİSSES VE AİOLİ SOS HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Panisses, kızartılmış nohut unu köfteleri, ve Aioli sos, sarımsaklı mayonez benzeri bir sostur.

PANİSSES VE AİOLİ SOS İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Panisses için malzemeler:

1 su bardağı nohut unu

2 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Aioli sos için malzemeler:

3-4 diş sarımsak

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1-2 çay kaşığı limon suyu

Tuz

PANİSSES VE AİOLİ SOS NASIL YAPILIR?

Panisses yapılışı:

Bir tencereye suyu ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya nohut ununu yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın. Topaklanmaması için dikkat edin.

Karışım yoğunlaşmaya başladığında, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı sürekli karıştırarak kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Karışım koyulaşıp kıvamlı bir hale gelmelidir.

Pişirdiğiniz karışımı düz bir zemine veya tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuyunca keskin bir bıçakla dilimlere kesin.

Tavaya sıvı yağı kızdırın ve dilimlenmiş panissesleri altın rengi olana kadar kızartın.

Kızaran panissesleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.

Aioli sos yapılışı:

Sarımsakları ezerek püre haline getirin veya rendeleyin.

Bir kasede yumurta sarısını çırpın.

Sızma zeytinyağını ve ayçiçek yağını yavaşça ve sürekli çırparak ekleyin. Sos kalınlaşmaya başlayana kadar çırpın.

Sarımsak püresini ekleyin ve karıştırın.

Limon suyu ve tuz ekleyerek lezzetlendirin. Karışımı iyice çırpın.

Aioli sosunuzu buzdolabında en az yarım saat dinlendirin. Dinlendikçe sosun lezzeti daha iyi olacaktır.

Panisses ve Aioli Sos artık hazır! Kızarmış panissesleri Aioli sosla servis edebilirsiniz. Bu lezzetli ve geleneksel Akdeniz tarifini keyifle tüketebilirsiniz.