Özlem Balim kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Özlem Balim kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Özlem Balim kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Özlem Balim kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Özlem Balim kaç yaşında, nereli?
Özlem Balim kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Özlem Balim kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Özlem Balim kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Özlem Balim kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Özlem Balim nereli? Detaylar haberimizdedir…
ÖZLEM BALİM KİMDİR?
Özlem Balim, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.