Opel ve Darmstadt Üniversitesi Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı

Alman üretici Opel, yeni aydınlatma teknolojileri konusunda Darmstadt Teknik Üniversitesi (TU Darmstadt) ile ortaklık anlaşmasına imza atıyor.

Stellantis'in küresel araştırma ağı OpenLabs projesi kapsamında Almanya'daki ilk iş birliğini grubun Alman üyesi Opel gerçekleştirdi. Bu kapsamda TU Darmstadt ile yapılan stratejik ortaklık, yeni aydınlatma teknolojileri çağına geçiş yolunda önemli bir adım olacak. Bununla birlikte grup, ilk etapta üniversitenin Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Bölümü'ndeki üç doktora öğrencisine önümüzdeki dört yıl için finansman sağlayacak.

"Yolu aydınlatmaktan fazlasını yapacak"

Opel ile TU Darmstadt'ın gerçekleştirdiği ortaklığı değerlendiren Opel CEO'su Uwe Hochgeschurtz, "Gelişmiş uyarlanabilir far sistemleri, yolu mevcut koşullara göre aydınlatmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Çok sayıda yardımcı sisteme bağlılar ve sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyorlar. TU Darmstadt ile birlikte tamamen yeni aydınlatma sistemleri geliştirmek ve bunları pazara sunmak istiyoruz. TU Darmstadt'tan bilim ve araştırma uzmanlarıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Daha doğru aydınlatma ile daha yüksek güvenlik

Opel ile Darmstadt Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği ile ortaya çıkan bu yeni Open Lab her iki ortak için de yeni nesil aydınlatma teknolojilerine giden yolda bir kazan-kazan ortaklığı anlamına geliyor. Opel Dış Aydınlatma İnovasyon Liderliği Mühendisi Philipp Röckl, "Uzun yıllardır alanındaki uzmanlarla çalışıyoruz. OpenLab ile olan aydınlatma teknolojisi iş birliğimiz uzun vadede yoğunlaşacak ve güçlenecek. Mevcut araştırma projesi ilk etapta dört yıl için planlandı. Ancak amaç, önümüzdeki on yıl ve sonrası için stratejik bir ortaklık oluşturmak"

Laboratuvardan otomobile

Philipp Röckl, "TU Darmstadt'taki OpenLab; iletişim ve sürüş destek sistemlerinin, uyarlanabilir far sistemlerinin, stop lambalarının, iç aydınlatmanın ve genel olarak ışık kaynaklarının daha da geliştirilmesine odaklanıyor. Bu iş birliği ile aydınlatma konusuna bütünsel bir bakış açısı getiriyoruz. Aydınlatma, otomobilin farlarının çok ötesine geçiyor ve birçok alanda büyük bir öneme sahip" sözleriyle markanın far teknolojisine yaklaşımını ifade etti. Darmstadt Üniversitesi Aydınlatma Teknolojisi Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Tran Quoc Khanh ise, "Her şey planlandığı gibi giderse, Stellantis ile geliştirilen aydınlatma teknolojilerine sahip ilk araçlar, 2028 yılına kadar yollara çıkacak ve dünyanın en akıllı aydınlatma teknolojilerinden birine sahip olacaklar" dedi.

Intelli-Lux LED Pixel Far Sistemi

Opel, "2016 Avrupa Yılın Otomobili" seçilen bir önceki nesil Astra'da yaptığı gibi Intelli-Lux LED® Matrix farı kompakt sınıfa taşıyarak, yenilikçi aydınlatma teknolojilerini geniş bir alıcı kitlesi için ulaşılabilir hale getirme geleneğini sürdürdü. Şimdi ise bu gelişimin bir sonraki aşamasına geçiliyor. Opel'in Insignia'da ve yenilenen SUV'u Grandland'de kullanılan Intelli-Lux LED® Pixel farlar, ilk kez Astra'da kullanılıyor. Far başına 84 adet olmak üzere toplam 168 LED hücresiyle kompakt sınıfın yeni üyesi, duruma göre uyarlanan ve diğer yol kullanıcılarının gözlerini kamaştırmayan her zaman hassas ve kusursuz bir aydınlatma düzeni sağlıyor. LED'ler ultra ince farlara entegre ediliyor. Ana far karşıdan gelen araçları milisaniyeler içinde aydınlatma alanından çıkarıyor. Kalan alanlar, her zaman optimum görüş ve güvenlik için uzun hüzme ile aydınlatılmaya devam ediyor.

Altıncı nesil Astra'nın üretim sürecinde uygulanan paradigma değişikliği, markanın 2018 yılında başladığı geliştirme süreciyle de yakından ilgili. Tasarım, pazarlama ve mühendislik alanlarından uzmanlar, Opel'in Alman, ulaşılabilir ve heyecan verici olma değerlerini tasarım dili, teknoloji ve araç içeriği ile birleştirip hayata geçirmek üzere sürece dahil oldu. Bu başarılı ekibin çalışmaları sonucunda cesur ve yalın Opel tasarım felsefesi doğdu. Bu sayede çok özel bir karaktere sahip Astra yaratıldı.

Carmedya.com / Otomobil