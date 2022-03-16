Omre Oda kimdir? Omre Oda nereli, yakalandı mı?

Omre Oda kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İsrail'de İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrail kökenli bir mafya lideri Türkiye'de yakalandı. Mafya liderinin yakalanmasının, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine girildiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

OMRE ODA KİMDİR?

İsrail'de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki suç örgütü lideri Omre Oda, İstanbul Şişli'de yakalandı.Suç örgütü liderinin ülkesinde 'cinayet, kara para aklama, şantaj, suç için komplo kurmak, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs, dolandırıcılık' gibi çok sayıda suça karıştığı bildirildi. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İLE YAŞADIĞI EVDE YAKALANDI

Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşı ile yaşadığı belirlenen zanlının yakalanması için adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri polis operasyonu ile kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET, ADAM KAÇIRMA VE DOLANDIRICILIK

Zanlının 2017-2019 yılları arasında bulunduğu İsrail'de; cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasarruf yasağı, güç kullanarak şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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