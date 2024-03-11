Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER URGUN KİMDİR?

Ömer Urgun, 1970 yılında Muş'un Bulanık ilçesinde doğmuştur. Ailesiyle birlikte 1982 yılında Muş'tan İstanbul'a göç etmiştir. İş hayatına genç yaşta atılan Urgun, tekstil ve otomotiv sektörlerinde başladığı kariyerine günümüzde Ümraniye'de gayrimenkul ve inşaat sektöründe devam etmektedir. Lisans eğitimini yurtdışında tamamlayarak donanımlı bir ekonomist olan Urgun, Türkiye'nin ekonomik süreçlerine katkı sağlamıştır. Siyasi hayata ise 1994 yılında Refah Partisi üyeliğiyle adım atmış ve Fazilet Partisi'nde aktif rol üstlenmiştir.

Ömer Urgun, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.