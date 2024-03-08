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OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 8 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 6 Mart tarihindeki sayaç, okulların ne zaman, hangi tarihte kapanıyor bunu gösteriyor. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (8 Mart) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (8 Mart) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

8 Mart 2024 itibariyle okulların kapanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, öğrenciler 25 Mayıs 2024 tarihine kadar tatilin tadını çıkaracak. Bu süre zarfında kalan gün sayısı ise 98 Yeni eğitim dönemi ise 2023-2024 öğretim yılıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Buna göre okulların kapanmasına 98 gün vardır. 2023-2024 öğretim yılı 98 gün sonra sona erecek.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 8 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 8 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Nisan ayında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 8-12 Nisan tarihleri arasında bir haftalık bir eğitim öğretime arası sunacak. Bu ara tatil, ikinci dönemin içerisinde yer alacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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