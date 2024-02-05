Ocak ayı enflasyon yüzde kaç arttı? TÜİK enflasyon verileri açıklandı!

TÜİK Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklamasının ardından enflasyon yüzde kaç arttı ve enflasyon oranları merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.Ocak ayı enflasyon yüzde kaç arttı? TÜİK enflasyon verileri nedir? Ocak ayı enflasyon!

OCAK AYI ENFLASYON YÜZDE KAÇ ARTTI?

TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre, enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP SAĞLIK

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu