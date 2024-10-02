Nuri Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Şahin hangi takımda? Nuri Şahin evli mi, çocuğu var mı?Nuri Şahin hangi takımda teknik direktör? Werder Bremen ile 2020 yılında yollarını ayıran futbolcu 2 yıllığına Antalyaspor'a imza attı. Daha sonra futbola başladığı ve hayalini kurduğu Alman devi Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak transfer oldu.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

5 Eylül 1988 tarihinde Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde doğan Nuri Şahin, futbola doğduğu şehrin takımlarından RSV Meinerzhagen altyapısında başladı. Ailesi aslen Kırşehir'in Kaman ilçesindendir. Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund altyapısına geçerek kariyerinde önemli bir adım attı.

2005-2006 sezonunda Borussia Dortmund A takımına seçilen Nuri Şahin, İntertoto Kupası'nda oynayarak kulübünün en genç Avrupa kupalarında oynayan futbolcusu oldu. 6 Ağustos 2005 tarihinde Bundesliga'da VfL Wolfsburg karşısında sahaya çıkarak, 16 yaşında Bundesliga'da ilk 11'de başlayan en genç oyuncu unvanını kazandı. 26 Kasım 2005'te Nürnberg'e karşı attığı golle Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu.

2007 yılında Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Nuri, burada da etkileyici bir performans sergiledi. İlk resmi maçında NAC Breda karşısında iki gol atarak Feyenoord kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Sezon boyunca 6 gol kaydederek kariyerinin o döneme kadarki en iyi performansına ulaştı.

Nuri, 2008-2009 sezonunda yeniden Borussia Dortmund forması giymeye başladı ve takımıyla önemli başarılara imza attı. 2009-2010 sezonunda Dortmund'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 2010-2011 sezonunda Borussia Dortmund ile Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Bu süreçte takımının kilit oyuncularından biri olan Şahin, 30 lig maçında 6 gol ve 8 asistle takımına büyük katkı sağladı. Sezon sonunda Bundesliga'da tüm oyuncular arasında yapılan bir ankette "sezonun en iyi oyuncusu" seçildi.

Nuri Şahin, 9 Mayıs 2011 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Nuri, 6 Kasım 2011'de Osasuna karşısında ilk resmi maçına çıktı. İlk sezonunda sakatlıklarla boğuşan Nuri, 2011-2012 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşadı. Ancak, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılması gündeme geldi. 2012-2013 sezonu için Liverpool'a kiralık olarak transfer oldu.

NURİ ŞAHİN TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM HİKAYESİ

Nuri Şahin, genç yaşlardan itibaren Türkiye Millî Takımı'nda forma giymeye başladı. İlk millî maçına 8 Ekim 2005 tarihinde Almanya'ya karşı çıkan Nuri, bu maçta gol atarak Türkiye Millî Takımı'nda gol atan en genç futbolcu unvanını kazandı. Aynı zamanda Türkiye A Millî Takımı formasını giyen en genç futbolcu oldu. 2005 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası ve FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda önemli performanslar sergileyerek Türkiye'nin başarılarına katkı sağladı.

A Milli Takım forması da giyen Nuri Şahin, Ekim 2021'de Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı ve Akdeniz ekibindeki başarılı sürecin ardından Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak transfer oldu.