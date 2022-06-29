Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu?

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SURVİVOR SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Ayşe

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacak . Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba

29 Haziran Çarşamba Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

SURVİVOR KİM ELENDİ? NİSA MI AYŞE Mİ?

Nisa ve Ayşe arasında SMS oylaması başladı. Bugün elenen isim açıklanacak. Henüz kim elendi belli olmadı.

Elenen isim : Henüz açıklanmadı

Nisa

Ayşe

Elenen isim açıklandığında haberimize ekleyeceğiz...