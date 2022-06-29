NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu? - Haberler

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NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu?

Haberler.com - Gündem
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NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu?

Survivor 2022'de şampiyon yarın belli olacak. Bugün Nisa ve Ayşe arasında eleme olacak. Bir isim son üçe kalırken diğeri elenecek. Peki, NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu? Oylama ne zaman bitecek? SMS oylaması başladı mı? Finale kim yükseldi? İşte detaylar...

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu?

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  • - Batuhan
  • - Adem
  • - Nisa
  • - Ayşe

Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacak . Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

  • Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba
  • Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

Nisa ve Ayşe arasında SMS oylaması başladı. Bugün elenen isim açıklanacak. Henüz kim elendi belli olmadı.

Elenen isim : Henüz açıklanmadı

NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu?Nisa

NİSA mı AYŞE mi? Kim elendi, finale kim çıktı? 29 Haziran Survivor 2022'de elenen isim kim oldu? Survivor 4. sü Nisa mı Ayşe mi oldu?Ayşe

Elenen isim açıklandığında haberimize ekleyeceğiz...

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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