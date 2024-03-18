Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli?
Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli? CHP'nin Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk hakkında merak edilenler. Merttürk'ün yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgi edinme fırsatı.
Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan adayı ise Nilay Merttürk. Nilay Merttürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…
NİLAY MERTTÜRK KİMDİR?
Nilay Merttürk, gazeteci ve siyasetçidir. Siyasi kariyerine 2008 yılında Kartepe'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ilçe yöneticisi olarak başlamıştır.
Daha sonra sırasıyla şu görevleri üstlenmiştir:
2009: CHP Kartepe Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı
2011: CHP Kartepe İlçe Saymanlığı
2014: CHP Kartepe Meclis Üyeliği
2015-2020: Kocaeli Halkla İlişkiler ve Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığı
2021-2022: CHP Kartepe İlçe Başkanlığı
Bu görevler aracılığıyla siyasi arenada aktif rol oynamış ve önemli sorumluluklar üstlenmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.