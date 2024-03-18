Nilay Merttürk kimdir? CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan adayı ise Nilay Merttürk. Nilay Merttürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NİLAY MERTTÜRK KİMDİR?

Nilay Merttürk, gazeteci ve siyasetçidir. Siyasi kariyerine 2008 yılında Kartepe'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ilçe yöneticisi olarak başlamıştır.

Daha sonra sırasıyla şu görevleri üstlenmiştir:

2009: CHP Kartepe Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı

2011: CHP Kartepe İlçe Saymanlığı

2014: CHP Kartepe Meclis Üyeliği

2015-2020: Kocaeli Halkla İlişkiler ve Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığı

2021-2022: CHP Kartepe İlçe Başkanlığı

Bu görevler aracılığıyla siyasi arenada aktif rol oynamış ve önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.