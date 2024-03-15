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Nezih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Han Belediye Başkan adayı Nezih Yıldırım kaç yaşında, nereli?

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Nezih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum- Han Belediye Başkan adayı Nezih Yıldırım kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum -Han Belediye Başkan adayı olan Nezih Yıldırım hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Nezih Yıldırım'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Nezih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Han Belediye Başkan adayı Nezih Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

NEZİH YILDIRIM KİMDİR?

Nezih Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Erzurum - Han Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Erzurum - Han Belediye Başkan adayı Nezih Yıldırım serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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