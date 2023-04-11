Necati Demirel kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Necati Demirel kaç yaşında vefat etti? Necati Demirel hangi filmlerde rol aldı?

Hababam Sınıfı oyuncularından Necati Demirel vefat etti. Vefatının ardından vatandaşlar, Necati Demirel kimdir, öldü mü, neden öldü? Necati Demirel kaç yaşında vefat etti? Necati Demirel hangi filmlerde rol aldı? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanarak çekilen film serisinden bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan film serisinde rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi. Peki, Necati Demirel kimdir, öldü mü, neden öldü? Necati Demirel kaç yaşında vefat etti? Necati Demirel hangi filmlerde rol aldı? Necati Demirel Hababam Sınıfı'nda hangi karakteri canlandırdı? İşte ayrıntılar...

NECATİ DEMİREL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk sinemasının efsane filmlerinin başında gelen Hababam Sınıfı'nda rol alan oyuncu Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer habere göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oyuncu, Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecek.

NECATİ DEMİREL KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Necati Demirel başta Hababam Sınıfı olmak üzere birçok filmde rol almıştır. Necati Demirel Hababam Sınıfı'ndaki rolüyle tanınmaktadır. Habertürk'te yer alan habere göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.