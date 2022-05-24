Nau ne demek? Twitter'da kullanılan "nau nau" kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Nau hangi dilde, Türkçe anlamı nedir? - Haberler

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Nau ne demek? Twitter'da kullanılan "nau nau" kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Nau hangi dilde, Türkçe anlamı nedir?

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Nau ne demek? Twitter'da kullanılan 'nau nau' kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Nau hangi dilde, Türkçe anlamı nedir?

Başta Twitter olmak üzere bazı sosyal medya sitelerinde kullanıcıların sıklıkla kullandığı kısaltmaların başında "nau" geliyor. Peki, Nau ne demek? Sosyal medya ve Twitter'da kullanılan nau kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Nau hangi dilde, Türkçe anlamı nedir? İşte detaylar...

Nau ne anlama geliyor? Nau hangi dildedir? Nauruca nedir? Sosyal medya ve Twitter'da kullanılan "nau nau" kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Ayrıntılar yazımızda...

Hausa dilinde "Nau" kelimesi "Yok" anlamına gelmektedir. "Nau nau" ise "yok yok" manasına geliyor.

Nau ne demek? Twitter'da kullanılan 'nau nau' kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Nau hangi dilde, Türkçe anlamı nedir?

Nauru dili ya da Nauruca, Nauru'nun resmî dili olan bir Mikronezya dilidir. Dilin 6,000 konuşuru bulunmaktadır.

İlk alfabe

Nauru yazı dilinde, en başta sadece 17 harf kullanılmıştır:

  • Beş ünlü: a, e, i, o, u
  • On iki ünsüz: b, d, g, j, k, m, n, p, q, r, t, w

Bugünkü alfabe

  • Ünlü: a, ã, e, i, o, õ, u, u
  • Yarı ünlü: j
  • Ünsüz: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, w, y, z

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