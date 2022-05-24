Nau ne demek? Twitter'da kullanılan "nau nau" kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Nau hangi dilde, Türkçe anlamı nedir? - Haberler

Nau ne anlama geliyor? Nau hangi dildedir? Nauruca nedir? Sosyal medya ve Twitter'da kullanılan "nau nau" kelimesi nedir, ne anlama geliyor? Ayrıntılar yazımızda...

NAU NE DEMEK?

Hausa dilinde "Nau" kelimesi "Yok" anlamına gelmektedir. "Nau nau" ise "yok yok" manasına geliyor.

NAURUCA NEDİR?

Nauru dili ya da Nauruca, Nauru'nun resmî dili olan bir Mikronezya dilidir. Dilin 6,000 konuşuru bulunmaktadır.

NAURUCA ALFABESİ

İlk alfabe

Nauru yazı dilinde, en başta sadece 17 harf kullanılmıştır:

Beş ünlü: a, e, i, o, u

On iki ünsüz: b, d, g, j, k, m, n, p, q, r, t, w

Bugünkü alfabe

Ünlü: a, ã, e, i, o, õ, u, u

Yarı ünlü: j

Ünsüz: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, w, y, z

Haberler.com - Gündem