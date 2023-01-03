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Muammer Brav'la Ekşın | Yıl sonu değerlendirmesi; 2022'nin en beğenilen dizi ve filmleri neler oldu?

Sinema Haberleri

T24 Programcısı Muammer Brav, Oksijen Gazetesi Yazarı Elçin Yahşi ve sinema yazarı Umur Çağın Taş 2022 yılının dizi ve filmlerini 'Ekşın'da değerlendirdi.

T24 Programcısı Muammer Brav, Oksijen Gazetesi Yazarı Elçin Yahşi ve sinema yazarı Umur Çağın Taş 2022 yılının dizi ve filmlerini 'Ekşın'da değerlendirdi. Bu yılın en beğenilen dizi ve filmleri ile hayal kırıklığı yaratan yapımlar konuşuldu.

Kaynak: DailyMotion.com / Sinema

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