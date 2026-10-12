Moskova'daki BRICS+ Moda Zirvesi'nde Türkiye'yi Özlem Şahin ve Cem Altan temsil etti

(İSTANBUL) - Moskova'da düzenlenen BRICS+ Moda Zirvesi, 60'tan fazla ülkeden sektör temsillerini bir araya getirdi. Yapay zeka, yeni üretim teknolojileri ve küresel markalaşmanın ele alındığı zirvede Türkiye'yi Özlem Şahin ve Cem Altan temsil etti ve moda sektöründe rekabetin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Hızla büyüyen ekonomilerin moda iş dünyası forumu ve yeni pazarlara girmeyi veya uluslararası işlerini genişletmeyi planlayanlar için bir buluşma noktası niteliğindeki BRICS+ Moda Zirvesi Moskova'da sona erdi.

60'tan fazla ülkeden girişimciler, üreticiler, yatırımcı ve tasarımcılar, teknoloji, yatırım ve yerel markaların büyümesinin sektördeki etki dengesini nasıl yeniden şekillendirdiğini tartışmak üzere bir araya geldi. BRICS+ Moda Zirvesi, yeni nesil küresel moda markalarının ortaya çıktığı pazarları birbirine bağladı.

Zirve'nin gündemi, bir moda ürününün hammaddelerden ve fabrikadan tüketicinin satın alma kararına kadar olan tüm yolculuğunu kapsıyordu. Katılımcılar, yerleşik tedarik zincirlerinin bozulmasının üretim haritasını nasıl yeniden çizdiğinin yanı sıra; tarifeleri, lojistiği ve jeopolitik riskleri maliyetlerine dahil etmeye şirketleri nasıl zorladığını tartıştı.

BRICS+ Moda Zirvesi'nde, hızlı büyüyen ekonomilerdeki genç kitlelerin kendi taleplerini şekillendirdiği, markaların da her pazarın kültürü, iklimi ve yaşam tarzına göre ürün yelpazeleri oluşturmayı öğrendiği ele alındı.

Tüketiciler arasında harcamaya yönelik daha bilinçli bir yaklaşım, kalite, işçilik ve bir giysinin ardındaki hikayenin değer gördüğü yeni bir orta pazar segmenti sorusunu gündeme getirdi. Bir algoritmanın hikayenin eş yazarlarından biri olduğu iddiasında bulunup bulunamayacağı tartışması da dahil olmak üzere, yapay zeka, ilk taslaktan perakende rafına kadar her aşamada değerlendirildi. Tartışmaların kapsamında, yaratıcı endüstrilere yapılan yatırımlar, yerel markalar için altyapı, sertifikasyon, geleneksel el sanatlarının çağdaş gardıroptaki rolü ve sektördeki otorite krizi de yer aldı.

"KÜRESEL MODA, ÇOK MERKEZLİ BİR MODELE DOĞRU İLERLİYOR"

Türk heyeti zirveye, onlarca yıldır büyük uluslararası şirketler için üretim yapan, şimdi de başarılı yerli markalar oluşturan bir ülkenin deneyimini getirdi.

Moda makroekonomisi üzerine yapılan genel oturumda, Think Fashion tarafından düzenlenen Modest Fashion Week'in Kurucusu ve CEO'su Özlem Şahin, "Küresel moda, tedarik zinciri dayanıklılığının, veri kullanımının ve kültürel uygunluğun fiyat ve üretim hacminden daha fazla ağırlık taşıdığı çok merkezli bir modele doğru ilerliyor. İstanbul, Riyad veya Jakarta'nın, uluslararası etki kazanmak için sadece kendi özgünlüklerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Mevcut çalkantılı ortam, BRICS+ ülkelerine pazarlama, teknoloji ve perakendeye erişime yatırım yaparak tanınabilir markalar yaratma fırsatı veriyor" diye konuştu.

Genç kadın tüketiciler, kadınların artan ekonomik etkisi ve küresel markaların belirgin bir eksikliği düşünüldüğünde, Özlem Şahin'in faaliyet gösterdiği muhafazakar moda segmenti, bu potansiyeli açıkça gösteriyor.

"DÜNYANIN İSTEDİĞİ MARKAYI YARATIRSAK TAMAMEN FARKLI BİR EKONOMİK DEĞER DÜZEYİNE ULAŞIRIZ"

Özlem Şahin, "Küresel bir marka için mükemmel bir ürün üretebilir ve belirli bir değer düzeyine ulaşabiliriz. Ancak dünyanın istediği markayı yaratırsak tamamen farklı bir ekonomik değer düzeyine ulaşırız" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Temsilcisi Cem Altan, giysi üretiminin önümüzdeki beş yılda nasıl değişeceğinin ele alındığı panelde konuştu. Pakistan, Endonezya, Botsvana ve Rusya'dan uzmanlarla hangi çözümlerin halihazırda kitlesel olarak benimsenmeye hazır olduğunu ve birkaç yıl sonra hangi mesleklerin talep göreceğini aktardı.

Sektördeki 40 yılı aşkın deneyimiyle el emeğinden otomasyon ve dijital sistemlere doğru evrimi gözlemleyen Cem Altan, bir sonraki değişim dalgasının çok daha derine ineceğine inanıyor. Yapay zeka, robotik, akıllı fabrikalar, 3 boyutlu tasarım, gelişmiş malzemeler ve talep üzerine üretim modeli, giysilerin geliştirilme, üretilme ve satın alınma biçimlerini tamamen değiştirecek. Dijitalleşme, iş gücüne yeni beceri gereksinimleri getirecek, fabrikaların çalışma şeklini yeniden şekillendirecek.

En önemlisi, üretim kapasitesinin nerede konumlanacağını ve şirketlerin tüketici talebine ne kadar hızlı yanıt verebileceğini etkileyecek diyen Cem Altan'a göre, Avrupa pazarlarına 2-4 hafta içinde ürün teslim eden Türkiye için, teslimat süreleri uzun zamandır ticari teklifin parçası haline geldi. Bu nedenle benimseme hızını kilit soru olarak tanımlayan Cem Altan, bu araçları yeterince hızlı benimseyen şirketlerin rekabetçi kalarak öne geçeceğini düşünüyor.

Birkaç yıldır BRICS+ Moda Zirvesi'ne katılan Cem Altan, farklı ülkelerdeki sektör kuruluşları arasında bağlar kurulmasına yardımcı oluyor. Bu temaslar, Zirve sonrasında da ortak konferanslar ve ulusal dernekler arasında deneyim alışverişi yoluyla devam ediyor. Cem Altan BRICS+ Moda Zirve'nin; fikirlerin işbirliğine, işbirliğinin de anlamlı eylemlere dönüştüğü bir platform sunduğunu düşünüyor.

Kaynak: ANKA