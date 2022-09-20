Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey'in jüri üyeleri açıklandı. Kullanıcılar, Miss Turkey 2022'nin jüri üyelerini araştırmaya başlandı. Miss Turkey jürisi olan Demet Şener'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Demet Şener kimdir? Demet Şener hayatı ve biyografisi!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında yer alan Demet Şener'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jürisi Demet Şener kimdir? Demet Şener hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY JÜRİSİ DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener 11 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Naime Şener ve Fikret Şener'in üç çocuğundan en küçüğüdür. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi.19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.