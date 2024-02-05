Miraç kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili orucu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 6 Şubat 2024 Salı günü Miraç kandili idrak edilecek. Kandilde oruç tutmak isteyenler Miraç kandilinde oruç tutulur mu, kandil orucu ne zaman sorularının yanıtını merak ediyor. Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili salı günü mü? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandilinde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir. Mirac Kandili mübarek bir gecedir. Peygamber Muhammed'in Allah'ın izniyle semaya yükselerek orada bir mescide çağrıldığı gecedir. Bu gece, müslümanlar tarafından ibadet, dua ve hayır işleriyle değerlendirilen özel bir gecedir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir. Buna göre, Miraç Kandilinde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir. Hz. Enes ibn Malik (radıyallahu anh) anlatıyor: "Biz bir gün Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) ile oturmuşken göğe bir mescid inşa edilmesi bahis konusu oldu. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) bize dönerek, "Namaz kılanlar ve bu mescide uyanlar ne dersiniz?" buyurdu. Biz de, "Evet, olmalı." dedik. Bunun üzerine Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) göğe doğru yükselip orada bir mescide uyar gibi göründü, sonra tekrar aramıza döndü. Bu olay, Mirac Kandili'nin gerçekleştiği geceye aittir." (Buhari, Enbiya 6, Tevhid 24; Müslim, İman 257)