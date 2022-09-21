Liglere verilen milli aranın ardından gözler UEFA Uluslar Ligi'ne çevrildi. A Milli Futbol takımımızın da yer aldığı Uluslar Ligi'ne sporseverler yoğun ilgi göstermekte. Lüksemburg ve Faroe Adalarıyla karşılaşacak Milli Takımımız 4'te 4 yaparak grupta lider durumda. Peki, Milli maçlar ne zaman? Uluslar Ligi maçları ne zaman?

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Liglere verilen aranın ardında futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Uluslar Ligi bu akşam oynanacak olan İskoçya-Ukrayna karşılaşmasıyla başlıyor. Maçları yakından takip eden sporseverler konuyla ilgili internette en çok Milli maçlar ne zaman? Uluslar Ligi maçları ne zaman? sorularını araştırıyor. İşte detaylar;

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi gruplarında yer alan Milli Takımlar 21-27 Eylül 2022 tarihleri arasında 2 karşılaşma oynanacak. Karşılaşmalar 21 Eylül akşamı oynanacak olan İskoçya-Ukrayna mücadelesiyle başlayacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Uluslar Ligi Lig C Grup 1'de mücadele eden Milli Takımımız, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile 2 maç yapacak. Milli takımımız 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg, 25 Eylül Pazar günü ise Faroe Adaları ile karşılaşacak.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇINCI?

Uluslar Ligi'nde Lig C Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımımız şimdiye dek oynadığı 4 maçı da kazanıp, 12 puan toplayarak lider durumda yer alıyor.