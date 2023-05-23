AK Parti Bolu 22. ve 23. dönem milletvekili Metin Yılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Metin Yılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Metin Yılmaz ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Metin Yılmaz geliyor. Peki, Metin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Metin Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

METİN YILMAZ KİMDİR?

Metin Yılmaz (d.21 Temmuz 1968, Bolu) Türk siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu 22. dönem ve 23. dönem milletvekilidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılığı yapmıştır.

Erken yaşamı ve kariyeri

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi kariyeri

2002 Türkiye genel seçimlerinde ve 2007 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bolu milletvekili seçilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılığı yapmıştır.