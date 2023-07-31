TSK hakkında araştırmalar yapan vatandaşların şu anda en çok aradığı sorulardan biri Metin Gürak 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı mı olacak? Oldu. YAŞ kararları hakkında aramalar hız kesmeden devam ederken Metin Gürak kimdir? Metin Gürak kaç yaşında, nereli? Metin Gürak rütbesi nedir! Metin Gürak son dakika haberleri! Soruları gündem oldu. İşte detaylar…

Metin Gürak ile ilgili araştırmalar ivme kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı önem kazanıyor. YAŞ'ta albayların terfi işlemleri, görev sürelerinin uzatılması gibi işlemlerin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki, Metin Gürak kimdir? Metin Gürak kaç yaşında, nereli? Metin Gürak rütbesi nedir! Metin Gürak son dakika haberleri! İşte detaylar…

METİN GÜRAK KİMDİR? METİN GÜRAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.

METİN GÜRAK RÜTBESİ NEDİR?

Metin Gürak 2. Ordu Komutanıdır. Rütbesi Orgeneraldir.