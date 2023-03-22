Üye Girişi
Haberi Paylaş

Messi Inter Miami'ye mi gidecek? Messi transfer mi olacak? Lionel Messi hangi takıma gidecek?

Gündem Haberleri

Efsane futbolcu David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, transfer etmek istediği Lionel Messi'ye maaş kısıtlaması sebebiyle çok konuşulacak bir teklifte bulundu. Peki, Messi Inter Miami'ye mi gidecek? Messi transfer mi olacak? Messi hangi takıma gidecek?

Lionel Messi'ye çılgın teklif! Beckham transfere ikna etmek için kulüpten hisse veriyorLionel Messi'ye çılgın teklif! Beckham transfere ikna etmek için kulüpten hisse veriyor
Restoranın etrafını kuşattılar! Lionel Messi, Arjantin'de canını zor kurtardıRestoranın etrafını kuşattılar! Lionel Messi, Arjantin'de canını zor kurtardı
Selena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın olduSelena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu

Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği ve son Rennes maçında ıslıklanan Lionel Messi, kulüple sürdürdüğü yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadı. Arjantinli yıldızı sürpriz bir talip çıkarken, yapılan teklif şaşırttı. Peki, Messi Inter Miami'ye mi gidecek? Messi transfer mi olacak? Messi hangi takıma gidecek?

MESSİ INTER MİAMİ'YE Mİ GİDECEK?

David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Maaş kısıtlaması bulunan Amerika ekibi, dünyaca ünlü futbolcuya imza attırmak için yeni bir formül buldu. Beckham, Lionel Messi'ye maaşının yanında kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını teklif etti. Arjantinli futbolcunun bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği öğrenildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Lionel Messi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title