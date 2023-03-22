Messi Inter Miami'ye mi gidecek? Messi transfer mi olacak? Lionel Messi hangi takıma gidecek?

Efsane futbolcu David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, transfer etmek istediği Lionel Messi'ye maaş kısıtlaması sebebiyle çok konuşulacak bir teklifte bulundu. Peki, Messi Inter Miami'ye mi gidecek? Messi transfer mi olacak? Messi hangi takıma gidecek?

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Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği ve son Rennes maçında ıslıklanan Lionel Messi, kulüple sürdürdüğü yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadı. Arjantinli yıldızı sürpriz bir talip çıkarken, yapılan teklif şaşırttı. Peki, Messi Inter Miami'ye mi gidecek? Messi transfer mi olacak? Messi hangi takıma gidecek?

MESSİ INTER MİAMİ'YE Mİ GİDECEK?

David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Maaş kısıtlaması bulunan Amerika ekibi, dünyaca ünlü futbolcuya imza attırmak için yeni bir formül buldu. Beckham, Lionel Messi'ye maaşının yanında kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını teklif etti. Arjantinli futbolcunun bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği öğrenildi.