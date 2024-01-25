Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Sorusu, Merkez Bankası faiz kararını beklemekte olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Buna göre Merkez Bankası faiz kararı 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNİ

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 38,75

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.