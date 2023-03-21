Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için faiz kararı indirimi yönünde bir açıklama bekleniyor. Peki, Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz Beklentisi ne yönde? Merkez Bankası Faizi düşürülse ne olur? Detaylar haberimizde...

Merkez Bankası Mart ayı Faiz Karalı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından etkileyen karar öncesi vatandaşların Merkez Bankası Faiz kararının ne olacağına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz Beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası PPK Toplantı takvimi belli oldu. Takvim bilgisine göre Merkez Bankası bu ayki faiz kararını 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00 da açıklayacak.

ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ( Tcmb ) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çektiği bildirildi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Tcmb'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor. Merkez Bankası son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRSE NE OLUR?

Merkez bankaları faiz oranlarını düşürdüğünde, tahvil getirileri azalacağından hisse senetlerine olan talep artacak; bu da hisse senetlerinin fiyatını yükseltecektir. Bu gelişmeler sonucu firmaların piyasa değeri firma maliyetine oranla yükseleceğinden yatırım ve üretim artacaktır.