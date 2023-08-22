Memuniye tarifi! Masterchef Memuniye nedir, nasıl yapılır? Me'muniye helvası için gerekli malzemeler nelerdir? Memuniye hangi ülkeye ve yöreye ait?

Masterchef 22 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Memuniye yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Memuniye nasıl yapılır? Memuniye için gerekli malzemeler nelerdir? Memuniye tarifi! Memuniye nasıl yapılır? Memuniye nedir, ne demektir? Memuniye hangi yereye aittir? Memuniye tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Memuniye tarifi oldu. Peki en güzel Memuniye tarifi nasıldır? Memuniye nasıl yapılır? Memuniye için gerekli malzemeler nelerdir? Memuniyetarifi! Memuniye nedir, ne demek? Masterchef Memuniye nasıl yapılır? Memuniye hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Memuniye hangi ülkeye ve yöreye aittir? Memuniye hangi bölge? İşte detaylar...

MEMUNİYE NEDİR, NE DEMEK? MEMUNİYE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Memuniye helvası, Gaziantep mutfağına özgü, ceviz ve irmikle hazırlanan geleneksel bir tatlıdır.

MEMUNİYE NERESİ, HANGİ ÜLKEDE?

Memuniye, İran'ın Merkezi Eyaleti'nde şehir. Eyaletin Zerendiye şehristanı'nın yönetim merkezi olan kentin 2006 yılı resmi nüfusu 17.337'dir. Kent Arak'a 195 km. uzaklıktadır. Tahran, Hamedan, Kazvin, Kum ve Saveh şehirlerine demiryolu ve otoyol bağlantısı vardır.

MEMUNİYE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı gül suyu (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı damla sakızı suyu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Dövülmüş ceviz içi

Antep fıstığı (isteğe bağlı)

MEMUNİYE NASIL YAPILIR?

Bir tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın.

Isınan yağın üzerine irmiği ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak hafifçe kavurun. İrmiğin rengi dönene kadar kavurmak önemlidir.

Kavrulan irmiğin üzerine dövülmüş cevizi ekleyin ve karıştırın.

Şekeri de ilave edin ve karıştırarak eritin.

Yarım su bardağı suyu ekleyin ve karıştırın. Karışımı iyice koyulaşıp birleşinceye kadar pişirin.

Ardından yarım su bardağı sütü ekleyin ve karıştırın.

Helva kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Eğer isterseniz gül suyu ve damla sakızı suyunu ekleyin. Bu adım tamamen isteğe bağlıdır, ancak tatlıya hoş bir aroma ve lezzet katar.

Helvayı ocaktan alın ve bir süre dinlendirin.

Dinlenen helvayı servis tabaklarına alın.

Üzerine dövülmüş ceviz içi ve Antep fıstığı serpiştirerek süsleyin.

Memuniye helvasını oda sıcaklığında tamamen soğutun ve ardından servis yapın.

Bu tarifle geleneksel "Memuniye Helvası"nı hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!