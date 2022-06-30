Memet Gezer kimdir? (REYHANLI) Memet Gezer ne yaptı?

Reyhanlı'da iki ayrı patlamada 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların planlayıcısı Yusuf Nazik'in Emniyet'teki ifadesinde "Katliamın talimatını ondan aldım" dediği uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.Gelişme sonrası Memet Gezer kimdir, Memet Gezer ne yaptı, merak edildi.

MEMET GEZER KİMDİR?

09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Söz konusu şahsın ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır."

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