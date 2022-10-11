Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçti? Mehmet Ali Çelebi AK Parti açıklaması!

Geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda, siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini ve AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Çelebi, Twitter hesabı üzerinden "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçti? Merak edildi. İşte, Mehmet Ali Çelebi AK Parti açıklaması!

Mehmet Ali Çelebi Ak Parti'ye mi geçti? Geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda, siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini ve Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Çelebi, Twitter hesabı üzerinden "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. Mehmet Ali Çelebi Ak Parti'ye mi geçti? Merak edildi. İşte, Mehmet Ali Çelebi AK Parti açıklaması haberimizde...

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN AK PARTİ AÇIKLAMASI!

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki Egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."

"SİYASETİ BIRAKSAM DA CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" demişti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Çelebi, yaşanan durumla ilgili daha önce de Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini belirten Çelebi geçmiş yıllarda yazdığı bazı tweetleri silerek "Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim." ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?



Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.