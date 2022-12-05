MasterChef Gamze elendi mi? MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef hangi yarışmacı elendi?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölüm sonrasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef Gamze elendi mi? MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...
Masterchef yarışmasında geçtiğimiz akşam yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Masterchef'in son bölümünde kimin elendiği araştırılıyor. Peki, MasterChef Gamze elendi mi? MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Bu hafta MasterChef yarışmasının eleme adayları Burak Kaya, Tolga, Büşra ve Gamze oldu.
MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?
Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan MasterChef yeni bölümde elenen isim Gamze oldu.