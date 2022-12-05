MasterChef Gamze elendi mi? MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef hangi yarışmacı elendi?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölüm sonrasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef Gamze elendi mi? MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...