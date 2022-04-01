Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi - Haberler

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Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Genel
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Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.

Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak yeni bir rekor kırdığını söyledi.

Pezük, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray' la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz."

Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Genel

Genel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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