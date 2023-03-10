Prof. Dr. Ercan, Turgutlu hakkındaki izlenimlerini, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve teknik personelin katıldığı toplantıda paylaştı. Manisa'da deprem mi olacak? Turgutlu'da deprem mi olacak?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLACAK?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deprem söyleşisine katılan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ilçede 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirterek, "Aşağı yukarı 35 saniye sürecek" diyerek vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaşanılan deprem felaketlerinden sonra ruhsat verme işleminin yavaşlatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Deprem maalesef dünya coğrafyasının bir gerçeği olarak sürekli insanoğluna acılar yaşatmış ama maalesef insanoğlu da depremden ders almamış, almamaya da devam ediyor. 6 Şubat depremi olduktan sonra oradaki yaraları sarmaya, canlarla acıları paylaşmaya, üzerimize düşen vazifeleri gerçekleştirmek için bölgeye iki defa gittim. 2019 yılında göreve geldikten sonra imar konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti bütün Turgutlu halkı biliyor. Biliyorsunuz birçok sıkıntılar yaşandı imarda ama ne kadar haklı olduğumuzu bu depremden sonra özellikle gördük. Depremden sonra hemen meclisi topladık, bir deprem komisyonu kurduk. Çok hızlı adımlar atıyoruz, çok hızlı tedbirler alıyoruz. Bu son depremden sonra inşaat ruhsatı vermeyi yavaşlattık. Teknik olarak doğru tedbirler alındığında yine ruhsat vermeye devam edeceğiz Deprem konusundaki hassasiyetimizi göstermek ve herkesi bilinçlendirmek için dünyanın tanıdığı bir bilim insanı olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hocamızı davet ettik. El birliğiyle depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü bilerek bu süreci birlikte yaşayacağız."