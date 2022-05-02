İngiltere Premier Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyon kim olacak olasılık ve istatistikleri merak ediliyor. Peki, Manchester City mi Liverpool mu? Şampiyon kim olacak? Manchester City ve Liverpool'un geriye kaç maçı kaldı, kaç puandalar, kalan maçları kimlerle?

PREMİER LİG'DE ŞAMPİYON KİM OLACAK? CİTY Mİ LİVERPOOL MU?

Ligin bitime son 4 hafta kala M. City 83 puanla 1. sırada yer alırken Liverpool ise 82 puanla 2. sırada yer alıyor. İki takımın da geriye 4 maçı kaldı. Eğer City geriye kalan 4 maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer 1 maç kaybederse ve Liverpool son 4 maçını kazanırsa bu durumda şampiyon Liverpool olur.

Manchester City'nin geriye kalan maçları:

M. City - Newcastle United / 8 Mayıs Pazar

Wolverhampton - M. City / 11 Mayıs Çarşamba

West Ham United - M. City / 15 Mayıs Pazar

Manchester City - Aston Villa / 22 Mayıs

Liverpool'un geriye kalan maçları:

Liverpool - Tottenham / 7 Mayıs

Aston Villa - Liverpool / 10 Mayıs

Chelsea - Liverpool / 14 Mayıs (FA Cup Final maçı)

Southampton - Liverpool / 17 Mayıs

Liverpool - Wolverhampton / 22 Mayıs

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Eğer son 4 maçı City kazanırsa otomatikman şampiyon olacak. Ama M. City 1 maç yenilip Liverpool geri kalan 4 maçını da kazanırsa şampiyon Liverpool olur. M. City'nin şampiyon olması için tüm maçları kazanması veya maç kaybetse bile Liverpool'un puan kaybetmesini bekleyecek.

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